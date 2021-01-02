ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر خلال حملة جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية لمراجعة صلاحية المعروض من لحوم ومُجمدات ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن اليوم وبالتعاون مع التموين بحملة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية ومحلات الجزارة وأماكن تداول وتصنيع اللحوم، وبالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

وأسفرت الحملة عن ضبط 150 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية داخل أحد محلات الجزارة بشارع متفرع من الطريق الدائري بمدينة الفشن، وقد تبين ختم اللحوم بخاتم مزور، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته إلى جهات التحقيق المعنية والسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.