"صحة شمال سيناء" تعلن تسجيل حالة وفاة و6 إصابات بفيروس كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفاة مصاب و 6 حالات ايجابية و شفاء 21 حالة .

وتابع البيان أنه تم حجز عدد 18 حالة اصابة بمستشفيات العريش وبئر العبد، و183 عزل منزلى .

فيما بلغت اجمالى احصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف أنحاء محافظة شمال سيناء تسجيل 230 حالة ايجابية، 1107 حالة شفاء، و66 حالة وفاة .

وسبق وأعلنت صحة شمال سيناء تجهيز المركز الحضرى ببئر العبد موقع لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة على أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم، وسيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة .

وقام عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.



