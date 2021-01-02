اليوم السابع
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"صحة دمياط " تنفذ حملات موسعة للتفتيش الصيدلى وتضبط أدوية منتهية الصلاحية

السبت، 02 يناير 2021 05:27 م
"صحة دمياط " تنفذ حملات موسعة للتفتيش الصيدلى وتضبط أدوية منتهية الصلاحية الدكتورة منال عوض - محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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وجهت الدكتورة  جيهان الديب،  مدير عام إدارة الصيدلة بدمياط ، بإعداد خطة شاملة للمرور على جميع المنشآت الصيدلية الواقعة بنطاق المحافظة ، حيث تم المرورعلى عدد 341 منشأة صيدلية،  تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وضمت  لجان التفتيش مدير إدارة التفتيش الصيدلي دكتورة فاطمة رشاد ، والمفتشين دكتورة دعاء المحلاوي  ، ودكتورة غادة منير ،  و دكتورة  ولاء عباس ، و دكتورة  مروة صالح  ، و دكتور سعد أسعد ،  و دكتور مصطفى عباس ، لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس  كورونا  فى المنشآت الصيدلية ، بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين . 

وأسفرت الحملات ، عن ضبط أدوية ومستحضرات صيدلية موجودة فى أماكن غير مرخص لها بالبيع  وتم تحرير محاضر بتلك  المخالفات، كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية فى ( 3 )صيدليات كما تم ضبط أدوية مهربة  غير مسجلة بوزا رة الصحة فى ( 4) صيدليات، وتم ضبط آدوية عينات مجانية  معروضة للبيع فى ( 2 )صيدلية، كما تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير فى صيدلية، وتم ضبط أدوية صدر بشأنها منشور عدم مطابقة مواصفات  من هيئة الدواء فى مخزن أدوية ، كما تم تحرير عدة محاضر عدم تواجد للصيدلى المدير المسئول أو صيدلي ثاني، تم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص .

 

 

 

 

 


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