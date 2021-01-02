"صحة دمياط " تنفذ حملات موسعة للتفتيش الصيدلى وتضبط أدوية منتهية الصلاحية

دمياط معتز الشربينى

وجهت الدكتورة جيهان الديب، مدير عام إدارة الصيدلة بدمياط ، بإعداد خطة شاملة للمرور على جميع المنشآت الصيدلية الواقعة بنطاق المحافظة ، حيث تم المرورعلى عدد 341 منشأة صيدلية، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وضمت لجان التفتيش مدير إدارة التفتيش الصيدلي دكتورة فاطمة رشاد ، والمفتشين دكتورة دعاء المحلاوي ، ودكتورة غادة منير ، و دكتورة ولاء عباس ، و دكتورة مروة صالح ، و دكتور سعد أسعد ، و دكتور مصطفى عباس ، لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس كورونا فى المنشآت الصيدلية ، بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين .

وأسفرت الحملات ، عن ضبط أدوية ومستحضرات صيدلية موجودة فى أماكن غير مرخص لها بالبيع وتم تحرير محاضر بتلك المخالفات، كما تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية فى ( 3 )صيدليات كما تم ضبط أدوية مهربة غير مسجلة بوزا رة الصحة فى ( 4) صيدليات، وتم ضبط آدوية عينات مجانية معروضة للبيع فى ( 2 )صيدلية، كما تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير فى صيدلية، وتم ضبط أدوية صدر بشأنها منشور عدم مطابقة مواصفات من هيئة الدواء فى مخزن أدوية ، كما تم تحرير عدة محاضر عدم تواجد للصيدلى المدير المسئول أو صيدلي ثاني، تم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص .