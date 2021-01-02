"صحة الغربية" تحقق فى وفاة حالتى كورونا بمستشفى زفتى العام لنقص الأكسجين

الغربية محمد طارق

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان رسمى بشأن ما أثير حول وفاة عدد من الحالات المصابة بالكورونا فى مستشفى زفتى العام، إنه فور ظهور أحد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسته بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وذلك للوقوف على حقيقة ما حدث فى مستشفى زفتى العام مساء الجمعة 1/1/2021 وتسبب فى وفاة حالتين مصابتين بالكورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن شبكة الأكسجين تعمل بمنتهى الكفاءة وأنه لم يتم إيقاف إمداد المرضى بالأكسجين فى أى وقت من الأوقات داخل المستشفى، حيث يوجد بالمستشفى عدد 27 حالة بالعناية المركزة، 19 حالة بالعناية المتوسطة و27 حالة بالقسم الداخلى لإصابتهم بفيروس كورونا، إلى جانب وجود 20 حالة بحضانات الأطفال، 7 حالات بعناية الأطفال، 9 حالات بالعناية المركزة، 4 حالات بعناية الحروق و4 حالات طوارئ وجميع هذه الحالات فى احتياج دائم للأكسجين، وفى حالة انقطاع إمداد الأكسجين فإن ذلك يؤدى إلى وفاة العديد من هذه الحالات فى الحال، وهذا ما لم يحدث، مشيرًا إلى أن جميع الحالات مستقرة بالمستشفى ولم يتأثر أى منهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن حالتى الوفاة اللتين وقعتا هما لرجل يبلغ من العمر 67 عامًا دخل المستشفى بتاريخ 9/12 وتم نقله إلى العناية المركزة يوم 15/12 لتدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا والذى أدى إلى فشل فى التنفس إلى جانب الأمراض المزمنة التى يعانى منها (ارتفاع ضغط الدم والسكر)، وقد حدثت الوفاة الساعة الواحدة والنصف صباح يوم السبت 2/1 نتيجة التداعيات الناتجة عن إصابته بفيروس كورونا وقد تم التصريح بالدفن، أما الحالة الأخرى فهى لسيدة تبلغ من العمر 56 عامًا دخلت المستشفى بتاريخ 19/12 وانتقلت إلى العناية يوم 31/12 بعد تعرضها لتوقف بعضلة القلب أكثر من مرة وقد تم عمل إنعاش قلبى ورئوى لها نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وارتفاع فى ضغط الدم والسكر وتوفت الساعة الحادية عشرة وخمس أربعون دقيقة مساء الجمعة 1/1/2021 نتيجة التداعيات الناتجة عن إصابتها بفيروس كورونا وقد تم التصريح بالدفن.

وأكدت اللجنة الفنية المشكلة أن تانك الأكسجين ممتلئ بنسبة 95٪ ولا يوجد أى تسريب بالشبكات، وبعد مراجعة غرفة الأسطوانات تبين وجود عدد 28 أسطوانة ممتلئة تستخدم بديلًا فى حالة حدوث انخفاض الأكسجين فى التانك، كما وجه محافظ الغربية بإجراء تحقيق فورى فى الواقعة وإيفاده بنتيجة التحقيق خلال 48 ساعة بحد أقصى، علمًا بأن الموضوع رهن التحقيق بالنيابة العامة لاستجلاء كل الحقائق.

وتهيب مديرية الصحة بالمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة وعدم إثارة البلبلة والرأى العام وعدم الانسياق وراء الشائعات التى من شأنها التأثير على الجيش الأبيض الذى يقوم بدوره على أكمل وجه لمواجهة تلك الجائحة العالمية منذ بدايتها، مطالبةً بتضافر كافة الجهود لمصلحة المواطنين من خلال الدعم والمساندة المستمرة من كافة الجهات الرسمية وجهات المجتمع المدنى ورجال الأعمال وجميع المواطنين لتخطى الأزمة الراهنة.



الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية