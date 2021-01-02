اليوم السابع
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السبت، 02 يناير 2021 07:34 م
خالد صلاح
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سنغافورة تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 58 ألفا و662 حالة

السبت، 02 يناير 2021 06:02 م
سنغافورة تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 58 ألفا و662 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سنغافورة /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم السبت، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا فى البلاد إلى 58 ألفا و662 حالة بعد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداى أونلاين" السنغافورية، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج تم اكتشافها فى الحجر الصحى عند وصولها البلاد.

ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا عند 29 وفاة بينما تعافى 58 ألفا و449 حالة.

 


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