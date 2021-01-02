سلطات السعودية تغلق صالة أقام أصحابها احتفالا بالعام الجديد

كتب : أحمد علوى

أغلقت السلطات السعودية صالة أقام أصحابها حفلا غنائيا فيها بمنطقة المدينة المنورة احتفالا بالعام الجديد دون ترخيص.

وقالت إمارة المدينة المنورة في بيان على "تويتر" إن أميرها فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وجه بإغلاق الصالة تحفظيا واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية.

وشددت إمارة المنطقة على وجوب استشعار الجميع من مواطنين وزائرين ومقيمين قدسية ومكانة المدينة وخصوصيتها.

كما أكدت متابعتها المستمرة لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، لافتة إلى أنه "ستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح".