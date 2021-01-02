رئيس مدينة العريش يوقف أعمال بناء سور بدون تصريح

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، فى بيان له مساء اليوم السبت، أنه بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بخصوص وقف استكمال أعمال المباني التى لم يتم استخراج موافقه مسبقة من الإدارة الهندسية بالمجلس بمطابقة شروط المباني بالرخصة على الواقع وعدم مخالفة اشتراطات التنظيم وعدم استخراج تصريح أشغال، توجه اليوم السبت ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش وفريق من التنفيذيين لمراجعة موقف عملية بناء .

وتبين قيام أحد المواطنين والشروع ببناء سور مخالف للإجراءات السابق ذكرها وعليه تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .

وجاء فى بيان مجلس المدينة انه تتوالى متابعة كافة الأعمال المخالفة للتعليمات القانونية لاستئناف واستكمال المباني .

ونقل بيان مجلس مدينة العريش عن رئيس المدينة قوله: إنه لن يتراجع عن محاسبة كل من يقوم بالبناء دون الرجوع للإدارة الهندسية ويتخذ الإجراءات القانونية لاستكمال المباني" ، وتابع انه سيتخذ القانون مجراه ، وكلف رؤساء الاحياء متابعة حركة البناء وتوقيف المخالفين والابلاغ عنهم لتفعيل قوة القانون حيالهم ومحاسبة من يخالفه .

وأهاب رئيس مدينة العريش بالمواطنين، أن كل من لديه رخصة مبانى، وينوي استكمال المباني عليه مراجعة الإدارة الهندسية بالمجلس لمعاينة موقع المبانى، وخط التنظيم، واستخراج تصريح أشغال حتى لايتعرض لمصادرة معدات المبانى وخسائر مادية وحرصا على السلامة العامة .