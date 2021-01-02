رئيس جامعة سوهاج يكرم 21 طالبا لاجتيازهم دورة الرقابة الصحية على اﻷلبان

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، 21 طالبا وطالبة، اجتازوا الدورة التدريبية التي نظمها مركز جودة سلامة الغذاء عن "الرقابة الصحية على اﻷلبان واللحوم"، والتي استمرت لمدة يومين بقاعة تنمية القدرات في مجمع المدرجات بالحرم الجامعي القديم، حضر التكريم الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الدورات التي تؤهل الطلاب لأن يكون لديهم الدراية الواسعة والشاملة فى مجال الرقابة الصحية على الأغذية، سواء من ناحية مقدرتهم على الكشف والتعرف على الأغذية غير المطابقة للمواصفات، وكذلك فحص الأغذية للتعرف على مدى صحتها وخلوها من مسببات المرض بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي .

وأضافت الدكتوره عبير محمود مديرة المركز، أنه شارك بالدورة 21 طالب وطالبة من كليتي الزراعة والطب البيطري، موضحة أن الدورة تناولت كيفية تنظيم دورة اﻹنتاج والفطام للعجول، وعملية التكوين واﻹدرار للإفرازات اللبنية والفحص الظاهري للحيوانات قبل وبعد عملية الذبح، وأيضا إجراء اﻹختبارات الحقلية للكشف على إلتهاب الضرع الخفي، وطرق الكشف عن غش وفساد اللحوم وفحصها قبل وبعد الذبح، إضافة إلى معرفة الأجزاء التي تعدم من الذبيحة في حالة وجود بعض الأمراض عند اكتشافها بعد فحصها.