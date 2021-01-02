حملات تفتيشية على المطاعم والكافيهات للتأكيد على الإجراءات الاحترازية بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أنه تم تكثيف الحملات الصحية على المطاعم والكافيهات وجميع المنشات بكافة مراكز المحافظة للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتشديد على ارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين ، بالإضافة إلى استخدام أجهزة قياس الحرارة والتعقيم والتطهير المستمر للاماكن ، وتكثيف الدورات التدريبية لمسئولى غرف الازمات والطوارىء بمديرية الصحة ومديريات الخدمات بالمحافظة على كيفية التعامل مع جائحة كورونا ، وذلك ضمن خطة المحافظة للمتابعة الميدانية لكافة أوجه النشاط بالمحافظة والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء .

وأشار المحافظ إلى أن حملات إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت عدة حملات ميدانية علي المطاعم والكافيهات بأحياء ومراكز المحافظة للتنبيه باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتنبيه على ارتداء جميع العاملين الماسكات ومتابعة التعقيم والتطهير والنظافة العامة والشخصية .

كما تم توزيع لافتات وارشادات الإدارة الوقائية لهذا الشأن علي جميع أماكن تداول الأغذية بجميع الإدارات ، لافتا إلى تحرير المحاضر الفورية لاية مخالفات يتم رصدها مع استمرار الحملات التفتيشية المشتركة على عدد من المناطق الأخرى ، مضيفا أنه تم التوعية خلال الحملات التفتيشية بأهمية التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المترددين على الكافيهات بضرورة تجنب التواجد بأماكن تسمح باستخدام الشيشة حفاظا على الصحة، والتنبيه على العاملين بالكافيهات بالإلتزام بإرتداء الكمامات.

تأتى تلك الحملات المكبرة فى إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة داخل المطاعم والكافيهات حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا ، وذلك ضمن حزمة من القرارات الوقائية لحماية صحة المواطن.

كما نظمت مديرية الصحة بالمحافظة دورة تدريبية لمسئولى غرف الازمات والطوارىء بمديريات الخدمات والادارات الصحية بمركز التدريب الرئيسى على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا والتعامل الفعال مع البلاغات بالتنسيق مع كافة الجهات ، بالإضافة إلى متابعة ورصد كافة البلاغات الخاصة بفيروس كورونا وسرعة التعامل معها حفاظاً على حياة المواطنين .

وحاضر فى الدورة الدكتورة عزة بدرى مسئول الغرفة الوقائية بمديرية الصحة .

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس ، وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه ، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع ، وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

حملات تفتيشية على المطاعم والكافيهات

حملات تفتيشية على الكافيهات

لصق ملصقات التوعية

ملصقات التوعية على إحدى المحلات