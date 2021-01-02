حفرة تبتلع سيارة بسائقها.. اليوم السابع بموقع هبوط أرضى في الإسكندرية (فيديو)

الإسكندرية- جاكلين منير

يقدم "اليوم السابع" فيديو لايف فى موقع الهبوط الأرضى بقرية طيبة 1 فى محافظة الإسكندرية، والتى أدت إلى سقوط سيارة خاصة فيها ووفاة سائق السيارة. وكشف اللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أسباب الهبوط الأرضى الذى وقع بقرية طيبة 1.

وأشار إلى أن بيارة لصرف المياه التابعة لإحدى شركات الألبان أدت إلى هبوط أرضى بالقرية، وأوضح رئيس الحى أنه تم تشكيل لجنة هندسية من الحى لقياس مستوى الهبوط ورفع المياه المتراكمة فى موقع الهبوط استعدادا للردم وإعادة الشئ لأصله، موضحاً أنه جارى رفع المياه حتى يمكن اتخاذ اللازم وردم مكان الهبوط.

وشهد حى العامرية، هبوطا أرضيا بمنطقة النهضة في قرية طيبة 1 أمام معمل شركة ألبان، تسبب فى حفرة كبيرة سقطت فيها سيارة خاصة، ما أدى لوفاة سائق السيارة .

وانتقل اللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية أول والإدارات المعنية ورجال قسم شرطة العامرية أول والدفاع المدنى لإتخاذ اللازم .

من جانيه أكد اللواء محمود نافع أن القرية لم يصل إليها خدمات الصرف الصحى والمصنع له بيارة خاصة .

فيما أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية أنه تم قطع مياه الشرب مؤقتا لحين رفع المياه من البيارة ، موضحا أن الشركة لها غرفة تفتيش خاصة للصرف أدت إلى تراكم المياه أسفلها مما أدى إلى هبوط الأرض فور مرور السيارة فوق غرفة التفتيش وجارى الإصلاح .