حاكمة طوكيو وآخرون يطالبون حكومة اليابان بإعلان الطوارئ بسبب كورونا

رويترز

حثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وحكام ثلاث مقاطعات أخرى الحكومة اليابانية، اليوم السبت، على إعلان حالة الطوارئ بعد عودة حالات الإصابة بكورونا للزيادة.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، للصحفيين بعد اجتماع الحكام إن الحكومة تحتاج إلى الاستماع إلى آراء الخبراء قبل اتخاذ قرار بشأن إعلان حالة الطوارئ.

وسجلت طوكيو في 31 ديسمبر رقما قياسيا من الإصابات بلغ 1337، وسجلت أمس 783 حالة فقط.

كما سجلت الحالات على مستوى اليابان ككل رقما قياسيا أيضا في 31 ديسمبر بلغ 4250 إصابة جديدة.