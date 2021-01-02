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"جوازه نحس".. سقوط فتاة من ارتفاع 650 قدما فور طلب يدها للزواج بالنمسا

السبت، 02 يناير 2021 09:25 ص
"جوازه نحس".. سقوط فتاة من ارتفاع 650 قدما فور طلب يدها للزواج بالنمسا جبل جليدى
كتب محمد جمال

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قرر شاب مفاجأة صديقته بطلب يدها فوق أحد مرتفعات جبل فالكيرت في كارينثيا فى النمسا، إلا أنها سقطت من ارتفاع 650 قدما فور موافقتها على الزواج، وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، إن "الفتاة (32 عاما) سقطت من ارتفاع 650 قدما على التضاريس الصخرية التى تكسوها الثلوج وهو ما ساعد على نجاتها، واقتصار إصابتها على الكسور"، بحسب " روسيا اليوم".

وأضاف: "أصيب خطيبها (27 عاما) بكسر في العمود الفقري بعد محاولة إنقاذها، قبل أن تنتشلهما مروحية الطوارئ وتنقلهما إلى المستشفى"، وتابع: "إنهما محظوظان لنجاتهما، ونحث الجميع على عدم المخاطرة بحياتهم".


جبل جليدى

النمسا

زواج

كارينثيا

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