جامعة مدينة السادات تشارك فى معرض جنيف الدولى للابتكار

المنوفية - محمود شاكر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه اعتباراً من اليوم يتم فتح باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الاستثنائية 2021، والمقرر إقامته خلال شهر مارس2021 عن طريق الإنترنت نظرًا لظروف جائحة كورونا وصعوبة الحصول على تأشيرة السفر .

وتقوم الأكاديمية باختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض الهام طبقاً للمعايير المعلنة ، وتتضمن شروط المشاركة في المعرض الإفتراضي أن تكون الفكرة مبتكرة ، ولها أساس علمي سليم ، وأن يكون المتقدم قد قام بتسجيله أو حاصل على براءة إختراع أو تم تسجيل الطلب دوليًا ، ويجب أن يكون قد وصل بالإبتكار على الأقل إلى مرحلة النموذج الأولي أو تم تسويق المنتج النهائي من الإبتكار الخاص به ، علماً بإن آخر موعد للتقدم للاشتراك بالمعرض هو 15 يناير 2021.

فيما تشارك بالمؤتمر جامعة مدينة السادات تحت رعاية الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، والمشرف العام علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة هالة عبد العال مدير مركز رعاية وتنمية الابتكارات والاختراعات بالجامعة.

وناشد بيومى بالمشاركة في معرض جنيف الدولي للإبتكار لأبناءه المبتكرين والمخترعين بالجامعة والإدارة التعليمية والتعليم الفني والمجتمع المحيط بمدينة السادات بضرورة المشاركة في المعرض لتمثيل ٱسم المركز بالجامعة دوليا.

وأوضح بيومى، أنه على جميع المهتمين ملئ إستمارة التقديم وإعداد فيديو مدته 3 دقائق يوضح كيفية عمل المنتج مع تركيز على جوانب الإبداع والإبتكار به .

وأكدت الأكاديمية أنها ستدعم هذا العام عدد أكبر من المبتكرين برسوم الإشتراك حيث تم توفير مبلغ الدعم الخاص بتذاكر السفر والإقامة بسبب ما يمر به العالم أجمع من ظروف جائحة كورونا، وسيوجه هذا الدعم لإتاحة فرص لعدد أكبر من المبتكرين المصريين للمشاركة في معرض جنيف هذا العام .

وأكد بيومى أن المعرض نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار .

وأسفرت مشاركة الفريق المصري في معرض جنيف الدولي 2019 عن فوز 11 مبتكر من الفريق المصري بعدد 13 ابتكارا لأن بعضهم شارك بأكثر من إبتكار، وحصدوا 3 ميداليات ذهبية ، و 8 ميداليات فضيةو2 برونزيه، وقد دعمتهم الأكاديمية برسوم الإشتراك وتذاكر السفر والإقامة.