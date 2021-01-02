توسعات بمستشفى الحامول المركزي لمواجهة كورونا بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

يشهد مستشفى الحامول المركزي في كفر الشيخ، توسعات جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإقبال المشتبه في إصابتهم للفحص.

وأكد الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول المركزي، أن المستشفى يشهد توسعات في الطابق الثاني بالمستشفى، داخل قسم العزل الصحي، ليتسع لـ21 سريراً، وعناية مركزة جاهزة بالطابق ذاته، بعدما كان عدد الأسرة 7 فقط.

وأوضح مدير مستشفى الحامول المركزي، في بيان له ، أن هناك 20 حالة، و5 أخرى، يتلقون العلاج في الحجر الصحي بالمستشفى حاليا، بجانب عدة حالات بالعزل المنزلي، مؤكداً أن المستشفى به أكسجين مركزي، بتكلفة 150 ألف جنيه، ويتم استخدام مولدين للأكسجين لمواجهة مشكلة نقص الأسطوانات، وجاري الآن الدعم بمولدات أخرى للأوكسجين عن طريق التبرعات من خلال المشاركة المجتمعية.

وسجلت مديرية الصحة بكفر الشيخ، 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد من بينهم "نورا.هـ.ا"، 8 سنوات ، تقيم سيدي سالم، وتتلقى العلاج بمستشفى العبور للتأمين الصحي، وحالتها حرجة.