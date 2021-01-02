اليوم السابع
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السبت، 02 يناير 2021 06:42 م
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تواصل حملات التطهير والتعقيم لليوم الرابع بمدينة العريش فى شمال سيناء

السبت، 02 يناير 2021 05:30 م
تواصل حملات التطهير والتعقيم لليوم الرابع بمدينة العريش فى شمال سيناء تواصل حملات التطهير والتعقيم لليوم الرابع بمدينة العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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واصلت محافظة شمال سيناء حملتها لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية ودور العبادة والمنشآت التعليمية وغيرها.

واعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم مشاركة ديوان عام المحافظة ومديريات : الصحة والطب البيطرى وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصرى ومجالس المدن فى الحملة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .

والحملة مستمرة لمدة 15 يوما حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بالكامل وكافة أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد .

وأعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن حملة اليوم تشمل : حى الريسة والشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق المحيطة بها من مناطق سكنية وعمارات ومحلات تجارية وصيدليات وعيادات طبية ودور العبادة .. الى جانب الأسواق والمصالح والخدمات وأماكن التجمعات والمدارس باشتراك فرق الرش والتطهير والتعقيم من متطوعى الهلال الأحمر بمشاركة فريق من ديوان عام محافظة شمال سيناء .. مشيرا الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد " كوفيد-19 "، ومنوها إلى أنه تم توفير مواد التطهير والتعقيم لكافة المصالح ومديريات الخدمات لتقوم بدورها بأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأضاف أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن والأجهزة ومديريات الخدمات لتلقيام بحملات تطهير وتعقيم بالتوازى مع هذه الحملة لتشمل تطهير وتعقيم دواوين مجالس المدن والمنشآت والمصالح الحكومية .. الى جانب الشوارع والميادين والأسواق والمحلات ودور العبادة وغيرها .. معلنا عن تنفيذ حملات مماثلة عن طريق مجالس المدن، وأن هناك مشاركة من جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة لتشمل جميع مراكز ومدن ومناطق المحافظة .

 

 


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كورونا

سيناء

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