تنفيذ حملات مكبرة لتطهير المكاتب والمنشأت والمصالح الحكومية فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تنفيذ حملات مكبرة لتطهير المصالح الحكومية على مستوى كافة المراكز والقرى وكذلك تنفيذ أعمال تطهير المدارس خلال فترة توقف الدراسة بها والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ونفذ مختصون بديوان عام المحافظة أعمال التطهير في مبنى الديوان العام والإدارات التابعة له كما نفذ مجلس مدينة الخارجة والداخلة والفرافرة باريس وبلاط أعمال التطهير داخل الوحدات المحلية.

وتستكمل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أعمال تطهير وتعقيم لمبنى ديوان المديرية ولمراكز الشباب للوقاية من الفيروس ونفذت عدد من الجمعيات الأهلية بمراكز المحافظة أعمال تطهير المنشآت ومراكز التدريب.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد ناقشت الموقف الصحى وخطة المديرية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم استعراض خطة الطوارئ ومواجهة الأزمات واستعدادات قطاع الصحة بالمحافظة للتعامل مع الأزمة من خلال تكثيف التوعية بطرق الوقاية ومكافحة العدوي وتجهيز كافة المستشفيات بالمستلزمات والأدوية والتجهيزات اللازمة.