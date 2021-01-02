"تعليم المنوفية" تعلن تعليمات سير العملية الدراسية حتى انتهاء إجازة نصف العام

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية التعليم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، تعليمات سير العملية التعليمية بعد الإجراءات والقرارات التي صدرت تفاديا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بداية من اليوم السبت الموافق الثاني من يناير 2021 وحتى نهاية إجازة نصف العام .

وقال أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إنه بناء على توجيهـات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفيــة بخصوص اتخـاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية لمواجهة الموجه الثانية من انتشـار فيروس كورنـا المستجد، وتوفيرا للحماية اللازمـة لأبنائنا الطلاب والعاملين يتم الالتزام بما يلى، يعلق تواجد الطلاب بمقار المدارس أيا كان نوعهـا وكذلك تواجدهم بأى تجمعـات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى تطبيقا لتعليمات رئيس الوزراء من يوم السبت الموافق 2/1/2021 وحتى إشعـار آخـر.

على أن تستكمل الدراسة عن بعد خلال هذه الفترة من خلال القنوات التعليمية والمنصات التعليمية التي وفرتهـا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم حضور كامل العدد من مديرى عموم الإداراتمديرو الإدارات رؤساء الأقسام، ويتم تخفيض عدد العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية بنسبة 50% من إجمالي العدد وذلك بالتناوب فيما بينهم بعد استبعاد السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنـة (بتقرير من التأمين الصحى) وبما لايؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين ، تبدأ أجـازة نصف العام للطلاب من يوم السبت 16/1/2021 وحتى الخميس 18/2/2020، يتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول طبقا لمستجدات الأمور .