اليوم السابع
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تعرف على قرارات وكيل أوقاف الفيوم خلال اجتماعه بمديرى الإدارات.. صور

السبت، 02 يناير 2021 10:44 ص
تعرف على قرارات وكيل أوقاف الفيوم خلال اجتماعه بمديرى الإدارات.. صور الدكتور حسنى ابو حبيب وكيل أوقاف الفيوم
الفيوم - رباب الجالي

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عقد الدكتور حسنى أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اجتماعا بحضور مديرى الإدارات الفرعية، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للتأكيد على ضرورة الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى ، مهيباً باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أى مُخَالِفٍ .

وفى بداية اللقاء تقدم أبو حبيب بخالص التهانى للجميع بمناسبة قدوم العام الميلادى الجديد 2021، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله بداية لرفع البلاء وصرف الوباء عن العالم أجمع.

وخلال الاجتماع شدد على جميع الحضور بعدة أمور وتعليمات هامة وخاصة فى هذه الآونة ومن أهمها :

1- التأكيد على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة ، واصطحاب المصلى الشخصى للسادة رواد المساجد حفاظا على أنفسهم.

2-  متابعة حملة نظافة المساجد والاستمرار فى تعقيمها.

3- عدم فتح دورات المياه تحت أى ظرف، وكذلك الالتزام بعدم فتح الأضرحة .

4- عدم إقامة أى دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها .

5- قصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات ، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمى لأى دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أى جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه دفعًا لأى لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبا على المسجد .

6- لن يسمح بدخول أى شخص لا يرتدى الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة والمصلى الشخصى يتم غلق المسجد بعد التواصل مع المديرية لإخطار الوزارة بذلك .

7- التأكيد على استعداد وتهيئة الإدارات الفرعية للتحول الرقمى , وميكنة جميع ملحقات الأوقاف .

وفى نهاية اللقاء نوه أبو حبيب أنه مع بداية العام الجديد يجب علينا أن نتحلى بمزيد من الأمل فى الله "عز وجل" والأمل فى غد أفضل ، وأن نعمل لذلك ، وألا نيأس ولا نحبط فى مواجهة الجوائح والأزمات ، كما يجب علينا جميعاً أن نأخذ بأسباب العلم وبالعمل الجاد حتى نعبر بفضل الله "عز وجل"، إلى مستقبل أفضل وذلك بالإعتماد على الله "عز وجل" واللجوء إليه ، وحسن التوكل عليه

اجتماع وكيل اوقاف الفيوم مع مديرى الادارات
اجتماع وكيل اوقاف الفيوم مع مديرى الادارات

 

الدكتور حسنى ابو حبيب وكيل اوقاف الفيوم
الدكتور حسنى ابو حبيب وكيل اوقاف الفيوم

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 


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