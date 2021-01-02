تعرف على رجل الدين الإيرانى الراحل "مصباح يزدى" المقرب من خامنئى × 5 معلومات

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت إيران، أمس وفاة رجل الدين، آية الله محمد تقى مصباح يزدى (86 عاما)، الذى ينتمى للتيار المحافظ والمتشدد والمقرب من المرشد آية الله علي خامنئى.

من هو آية الله محمد تقی مصباح یزدی؟

- ولد آية الله يزدى 1935م في مدينة يزد وسط ايران وبدأ دراسته في سن السابعة ودخل الحوزة العلمية فى يزد ثم سافر إلى النجف الاشرف وعرف بنشاطه السياسى قبل الثورة الإيرانية ضد الشاه.

- رجل دين متشدد وموالى لتيار خامنئى ومعروف بمواقفه المتشددة وكان الزعيم الروحى لـ (جبه پایداری) أى جبهة الصمود الإيرانية.

- انضم إلى مجلس خبراء القيادة المكلف بتعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وإقالته المحتملة والمؤلف من رجال دين عام 1991، لكنه خسر فى انتخابات المجلس فبراير 2016، ووصف المرشد عدم التحاقه بعضوية هذا المجلس بالخسارة الكبرى لكنه استعاد مقعده بعد سنتين خلال انتخابات فرعية.

- كان داعما كبيرا للرئيس السابق المحافظ المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد. وعندما وصل الأخير إلى السلطة عام 2005 قال مصباح اليزدي إن انتصاره يشكل "معجزة" لكنه غير موقفه خلال الولاية الثانية لنجاد متهما إياه بأنه "من الساعين إلى تقويض النظام من خلال المال والبروباجندا" عندما خالف علنا المرشد الأعلى.

- كان من أبرز خصوم الإصلاحيين وقاد حملة مناهضة ضد الزعماء الاصلاحيين، مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاسران فى انتخابات 2009 الرئاسية.