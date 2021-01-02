تركيب 27 عداد مياه لمحدودى الدخل فى 7 قرى بمحافظة البحيرة.. صور

البحيرة – ناصر جودة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار آمنة إلى الدور الحيوي والهام الذى تقوم به جميعة الأرومان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة.

وقامت جمعية الأورمان بالبحيرة بتوصيل عدد 27 عداد مياه شرب نقيه وتوصيلات داخلية بقرى" كوم الفرج والنجيلي وعزبة قاسم وسيدي دمين" بمركز ابوالمطامير وقريتى توفيق الحكيم وعبدالمنعم رياض وحرارة بحوش عيسي.

ووجه اللواء المحافظ باستمرار استهداف القرى الأكثر احتياجا وتكثيف المساعدات بها ، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .

عداد مياه

وصول المياه إلى قرى البحيرة