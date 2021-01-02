اليوم السابع
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تركيا تسجل 11180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 02 يناير 2021 07:18 م
تركيا تسجل 11180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم السبت أن عدد الوفيات اليومية في تركيا بسبب فيروس كورونا انخفض إلى 202 في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21295 في اليوم الثاني لإجراءات عزل عام مدتها أربعة أيام.

 

وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 إلى 11180 خلال الفترة نفسها من 12203 في اليوم السابق، ليصل إجمالي حالات الإصابة في تركيا إلى مليونين و232035 منذ تفشي المرض في أوائل العام الماضي.

 

وتنتهي مدة تطبيق إجراءات العزل العام في الخامسة من صباح يوم الرابع من يناير الجاري، على الرغم من أن أنقرة فرضت أيضا حظر تجول خلال أيام الأسبوع.

 

 

 

 

 


تركيا

وزارة الصحة التركية

فيروس كورونا

وباء كورونا

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