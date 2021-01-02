تحرير 1332 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1332 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 381 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و57 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و50مخالفة انتظار خاطئ وحجز11 سيارة بدون ترخيص وبدون لوحات و127 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو25 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير32 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و38 مخالفة بيئة وتحرير29 مخالفة خط السير و27 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و64 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار وسحب 56 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 7 دراجات نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و25 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و23 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و55 مخالفة مواقف عشوائية و17 مخالفة طمس لوحات معدنية و38 مخالفة تحميل ركاب بالاجر و81 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 35 مخالفة زيادة التعريفة وتحرير60 مخالفة دراجات نارية متنوعة وتحرير51 مخالفة تجاوز سرعة "رادار وتحرير 16 مخالفة استخدام السيارة فى الغرض الغير مخصص لها كما تم العثور على 4 سيارات متروكة بنطاق المحافظة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.