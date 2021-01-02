تايلاند تمنع تناول الطعام والشراب على متن رحلاتها الداخلية بسبب كورونا

كتب إيهاب محمد

في سعيها للحفاظ على سلامة المسافرين، قررت السلطات التايلاندية منع الأكل أو الشرب على متن رحلات الطيران الداخلية بها في عموم البلاد، وفق هيئة الطيران المدني التايلاندية، تأتى هذى الخطوة الجديدة بهدف إبقاء الأقنعة على أوجه الركاب طوال أوقات الرحلة، وتجنب أزالتها بحجة تناول الطعام، لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بين المسافرين.

وقالت الهيئة في بيان لها: "في حالة الطوارئ، طاقم الطائرة يمكن أن يقرر استثناء هذه القواعد طبقا للموقف، إذا لزم الأمر يجوز توفير مياه الشرب لراكب مع مراعاة إبقائه في منطقة معزولة بعيدا عن الركاب الآخرين قدر الإمكان".

ويمكن للمسافرين فقط إحضار صحف ومجلات خاصة بهم، ويجب عليهم أخذها معهم عند مغادرة الطائرة، في المقابل لن توفر الطائرات في الرحلات الداخلية أي مطبوعات للقراءة، بخلاف تلك التي تحتوي على إجراءات السلامة.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الاجراءات، حيث حظرت تايلاند من قبل خدمة الطعام والشراب على متن الطائرة، في 26 أبريل 2020، ولكن تم رفع الحظر في 31 أغسطس.

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني في تايلاند تشولا سوكمانوب، لشبكة "سي إن إن": "وقت التنظيف بعد كل توقف للرحلات المحلية قصير للغاية، أعتقد أنه من غير المرجح أن يتمكن المشغلون من تنظيف هذه العناصر".

وتعد تايلاند من بين أقل بلدان العالم تضررا من أزمة كورونا، حيث سجلت عددا إجماليا بلغ 7379 إصابة و64 وفاة، وذلك منذ ظهور الوباء في يناير من العام الماضي حتى السبت.