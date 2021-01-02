اليوم السابع
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تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة بور سعيد والدراسة من المنزل

السبت، 02 يناير 2021 04:40 م
تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة بور سعيد والدراسة من المنزل جامعة بورسعيد
بور سعيد محمد فرج

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أكد الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب لـ" اليوم السابع"، أنه تم تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول واستكمال الدراسة من المنزل حفاظا على صحة وسلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا مع استمرار العملية التعليمية من خلال منصات إلكترونية .

وأشار إلى أن الطلاب الذين أدوا الامتحانات لبعض المواد الدراسية بكليات جامعة بورسعيد سوف يستكملوها بعد إجازة الفصل الدراسى الأول للوقاية من كورونا.

وتابع أن هناك منصات تعليمية تم من خلالها رفع كافة مقرارات الكليات فى إطار خطة بديلة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد على أن الامتحانات سوف تستكمل بعد فترة إنتهاء الإجازة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى أول أمس الخميس بدءا من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل 2021.

ومن جهة آخرى أكد سالم أن القرار يطبق على كافة امتحانات الطلاب بكافة مراحل الكليات والدراسات العليا وكذلك الإمتحانات التى تعقد إلكترونيا .

 

 

 


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