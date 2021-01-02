بث مباشر من داخل مستشفى زفتى للعزل وحقيقة الفيديو المتداول على السوشيال

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إنه لم يتم غلق الأكسجين على المرضى داخل المستشفى وأن الحالات التى توفت وعددهم حالتين منهم حالة مريضة بالقلب والحالة الآخرى تبلغ من العمر 67 عام.

وأوضح وكيل الوزارة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى بها 144 سرير بهم حالات كورونا ويستخدمون الأكسجين وجميعهم يخضعون للعلاج طبقا لبرتوكول وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه لم يتم غلق الأكسجين كما تبين فى الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعى.

وأضاف "حميدة "، أن تانك الأكسجين تم امتلائه منذ أمس وكان يوجد به احتياطى بنسبة 30%، وعلى الفور تم امتلائه مرة آخرى، مشيرا إلى أنه فور إبلاغه بما حدث قام بتشكيل فريق عمل برئاسته وبمشاركة الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات، وتم المرور على جميع أقسام المستشفى للتأكد من انتظام العمل بها، ولم يتم رصد أى تقصير من الفرق الطبية التى تعمل على خدمة المرضى.