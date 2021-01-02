بث مباشر من أمام مستشفى العزل بالإسكندرية بعد واقعة تجمعات كوبرى ستانلى

فيما جاءت أعلى معدلات الإصابة بأحياء المنتزة، حى شرق، حى وسط العجمى، حى غرب، الجمرك، وبرج العرب بالترتيب على التوالى.

وشهدت الإسكندرية تجمعات على كوبرى ستنالى فى ليلة رأس السنة، حيث قام بعض الشباب بالتجمع بأعداد كبيرة وإطلاق الصواريخ و الألعاب النارية من أعلى كوبرى ستنالى فى منتصف الليل ابتهاجا بالعام الجديد فى مشهد أثار إستساء اهالى الاسكندرية للتجمع بأعداد كبيرة.