اليوم السابع
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بث مباشر من أمام مستشفى العزل بالإسكندرية بعد واقعة تجمعات كوبرى ستانلى

السبت، 02 يناير 2021 02:09 م
بث مباشر من أمام مستشفى العزل بالإسكندرية بعد واقعة تجمعات كوبرى ستانلى مستشفى أبو قير التخصصى
الإسكندرية- جاكلين منير

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قدم "اليوم السابع" فيديو لايف من أمام إحدى مستشفيات العزل بمحافظة الإسكندرية، وهى مستشفى أبو قير التخصصى، حيث يوجد بالإسكندرية 12 مستشفى عزل خصصتها وزارة الصحة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهى مستشفى أبو التخصصى، مستشفى أيو قير العام، جمال عبد الناصر، مستشفى كرموز، العامرية العام، الجمهورية العام، برج العرب المركزى، مستشفى صدر المعمورة، وصدر كوم الشقافة، مستشفى الحميات، مستشفى جمال حمادة، وأخيرا مستشفى رأس التين العام.

فيما جاءت أعلى معدلات الإصابة بأحياء المنتزة، حى شرق، حى وسط  العجمى، حى غرب، الجمرك، وبرج العرب بالترتيب على التوالى.
 
وشهدت الإسكندرية تجمعات على كوبرى ستنالى فى ليلة رأس السنة، حيث قام بعض الشباب بالتجمع بأعداد كبيرة وإطلاق الصواريخ و الألعاب النارية من أعلى كوبرى ستنالى فى منتصف الليل ابتهاجا بالعام الجديد فى مشهد أثار إستساء اهالى الاسكندرية للتجمع بأعداد كبيرة. 
 
 
 
 
 

 


الاسكندرية

ليلة رأس السنة

منع حفلات رأس السنة

كورونا

اخبار الاسكندريه

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