باراك أوباما يحشد أنصاره قبل جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى جورجيا

كتب محمد سعودي

قبل أيام قليلة على إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ فى جورجيا، واصل الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما حشد أنصاره لهذه الانتخابات داعما للرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وكتب الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما عبر حسابه الرسمى على انستجرام :"لقد صوتت جورجيا بأرقام قياسية حتى يصل جو بايدن وكامالا هاريس إلى البيت الأبيض، فى الوقت الذى كانت فيه أمريكا فى أمس الحاجة إليكم، رفضتم الخوف والانقسام، وأرسلت رسالة للتغيير".

باراك أوباما عبر انستجرام

وأضاف أوباما موجها حديثه إلى أنصاره وجمهوره :"الآن نحتاج منكم الحضور مرة أخرى للتصويت من أجل جون أوسوف والقس وارنوك فى انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكى. ضع خطتك للتصويت يوم الثلاثاء 5 يناير 2021".

ومنذ أيام، واصل الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن حشد أنصاره من الديمقراطيين لهذه الانتخابات، موجها رسالة إلى مؤيديه عبر حسابه الرسمى على تويتر، قائلا فيها :" نحن بحاجة لمساعدتكم أكثر من أى وقت مضى".

وقال جو بايدن عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":"أيها الناس، لم يتبق سوى أسبوع واحد على الجولات الإعادة فى مجلس الشيوخ فى جورجيا. نحن بحاجة لمساعدتكم أكثر من أى وقت مضى. شاركنا ودعنا نقلب مجلس الشيوخ".