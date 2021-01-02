اليوم السابع
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انهيار منزل من الطوب اللبن دون خسائر بشرية بقنا

السبت، 02 يناير 2021 03:41 م
انهيار منزل من الطوب اللبن دون خسائر بشرية بقنا انهيار منزل - ارشيفية
قنا صابر سعيد

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تعرض منزل مبني من الطوب اللبن، اليوم السبت، للانهيار في شارع السوق القديم بمدينة نقادة جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، اخطارًا بانهيار منزل من الطوب اللبن مكون من طابقين بشارع السوق القديم دون حدوث إصابات بشرية وجاري التعامل مع الانهيار.

وانتقل ياسر أحمد، رئيس مدينة نقادة، وعدد من قوات الشرطة لموقع الحادثة لمتابعة الموقف، وجاري دخول المعدات لنقل الأتربة، وتبين من الفحص أن المنزل مهجور وغير مأهول بالسكان.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

 


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