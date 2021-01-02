اليوم السابع
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة الشروق لمدة 6 ساعات بسبب تحويل المرافق

السبت، 02 يناير 2021 09:55 ص
انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة الشروق لمدة 6 ساعات بسبب تحويل المرافق انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن قطع المياه عن القطاع الشرقى، والذى يضم الأحياء(1 - 2  - 3 - شرق المناطق من 1 : 9 عمارات العائلى -  منطقة النوادى اجتماعى - إسكان الشباب "الاجتماعى القومى" - التعاونيات - التعاونى - عباد الرحمن - أمون - الجيزة - سبرنجر)، وذلك بدءا من الساعة الـ10 مساء اليوم السبت 2 / 1 / 2021، وحتى الساعة الـ4 صباح غد الأحد 3 / 1 /2021، نظراً لاستكمال تنفيذ مشروع مرافق مركز خدمات المدينة 2، لإتاحة الأراضى للمستثمرين، وفى إطار الانتهاء من شبكات مياه الشرب الخاصة بقطع الأراضى وتجهيزها للربط على الشبكة الرئيسية.
 
وأهاب رئيس الجهاز، بقاطنى المناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيراً إلى أنه يتم التواصل مع الخط الساخن لتلقى شكاوى المياه والصرف على الرقم  15100.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

انقطاع المياه

مدينه الشروق

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