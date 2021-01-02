انطلاق أعمال مد طرق جديدة بنطاق مدينة الحسنة بشمال سيناء

بدأت فى مدينة الحسنة بوسط سيناء، أعمال مد طرق جديدة وتواصل عمليات رفع المخلفات من شوارع المدينة .

وقال اللواء أسامه أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة،إنه يتم حاليا أعمال رصف الطرق الداخلية بمدينة الحسنة من بنود الخطة الإستثمارية 2020/2021، مشيرا إلى أنه يتم اجراء متابعة ميدانية للأعمال التي تمت ومراجعة المهندسين المختصين بالتغيب في سير العملية والحث علي سرعة الإنتهاء من الأعمال.

وأضاف أنه يتم حاليا إنشاء مبني الحملة الميكانيكية إلى جانب تواصل حملات النظافة ورفع المخلفات، وقال إنه تم خلال الأيام الأخيرة رفع 10 طن من مختلف أنحاء المدينة من المخلفات الصلبة والقمامه المتراكمة من الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة.