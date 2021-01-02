اليوم السابع
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انتخابات الرئاسة في النيجر تتجه لجولة إعادة في فبراير

السبت، 02 يناير 2021 02:07 م
انتخابات الرئاسة في النيجر تتجه لجولة إعادة في فبراير رئيس النيجر محمد إيسوفو
رويترز

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 أفادت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في النيجر والتي أعلنتها المفوضية الانتخابية اليوم السبت أن مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم سيواجه الرئيس السابق مهامان عثمان في جولة إعادة في فبراير شباط.
 
وتقدم بازوم في الجولة الأولى وحصل على 39.33 في المئة من الأصوات لكنه لم يحقق النسبة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى وهي 50 في المئة. وأضافت المفوضية أن عثمان حصل على 17 في المئة من الأصوات.
 
ومن المتوقع إجراء الجولة الثانية في 21 فبراير شباط بعد أن تؤكد المحكمة الدستورية نتائج الجولة الأولى عقب النظر في أي طعون.
 
ويتنحى الرئيس محمد إيسوفو عن الحكم بعدما قضى فترتين مدة كل منهما خمس سنوات، ومن المتوقع أن يفضي هذا إلى أول انتقال للسلطة في النيجر بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا.
 
وسيواجه الرئيس القادم عدة تحديات منها زيادة عنف المتشددين الإسلاميين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وفي العام الماضي أسفرت هجمات بالقرب من الحدود الغربية مع مالي وبوركينا فاسو والحدود الجنوبية الشرقية مع نيجيريا عن مقتل المئات.
 
 

محمد إيسوفو

النيجر

انتخابات

جولات الاعادة

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