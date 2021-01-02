اليوم.. فصل محطة محولات كهرباء منيا القمح كليا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء "قطاع جنوب الشرقية"، فصل محطة محولات منيا القمح كلياً من الساعة الرابعة صباحاً حتى الساعة السابعة صباحاً اليوم السبت، وذلك لأعمال النظافة الشاملة لجميع مهمات المحطة المذكورة من داخل تفريع جهد 66 كف حسب تعليمات التحكم الإقليمى بالقناة وطبقاً لبرنامج نظافة المحطات الشهري.