اليوم السابع
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المغرب تسجل 1171 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع

السبت، 02 يناير 2021 08:39 م
المغرب تسجل 1171 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 442 ألفا و141 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية التحاليل المختبرية، بلغ 4 ملايين و44 ألفا و843 شخصا منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 27 وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7452 حالة، كما جرى تسجيل 2530 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالى التعافى 412 ألفا و168 حالة شفاء.

 


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