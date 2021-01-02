القبض على قائد إرهابى شرقى باكستان بتهم تمويل الإرهاب

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تمكنت قوات الأمن الباكستانية من إلقاء القبض على القائد المزعوم لتنظيم "لشكر طيبة" الإرهابي المسئول عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة /مومباى/ الهندية فى عام 2008، وأسفرت عن مصرع 166 شخصًا، وأوضح مسئول بشرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية، شكل أحمد - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/ - أنه ألقي القبض على الزعيم الإرهابي، زكى الرحمن لاخفى، بمدينة /لاهور/ الواقعة شرقي البلاد على خلفية تهم تتعلق بتمويل الإرهاب.



وأشارت السلطات الباكستانية إلى أن لاخفي كان يدير مستوصفًا في المدينة الباكستانية كواجهة لتمويل أنشطة مسلحة، كما أنه أُحتجز في وقت سابق بعد أيام من حادث هجمات مومباي - التي أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين آنذاك - غير أن المحاكم الباكستانية قد أفرجت عنه في عام 2015.