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الصحة الأردنية: تسجيل 903 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 02 يناير 2021 06:14 م
الصحة الأردنية: تسجيل 903 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
عمان أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 903 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - أن إجالى الإصابات بالمملكة ارتفع إلى 296 ألفا و668 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 18 ألفا و805 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 3 آلاف و877 حالة.

ونوهت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ ألفين و152 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 273 ألفا و986 حالة.

 


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