وأشارت إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية فى الأراضى السورية.