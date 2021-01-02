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رصد الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا ، 17 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية فى محافظات حلب (2) وإدلب (10) واللاذقية (1) وحماة (4)، وذكرت وزارة الدفاع الروسية ، في بيان اليوم السبت، نُشر على موقعها الإلكتروني، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن رصد 4 انتهاكات للهدنة فى سوريا خلال الساعات الأخيرة إلا أن "الدفاع الروسية" لم تتأكد من هذه الانتهاكات.