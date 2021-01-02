اليوم السابع
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خالد صلاح
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الجيش الوطني اليمني يحرر مواقع استراتيجية جنوب مأرب

السبت، 02 يناير 2021 12:00 ص
الجيش الوطني اليمني يحرر مواقع استراتيجية جنوب مأرب الجيش اليمني - أرشيفية
أ ش أ

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نجحت قوات الجيش الوطني اليمني بمساندة رجال المقاومة الشعبية، في تحرير مواقع استراتيجية جنوب محافظة مأرب.
 
وقال قائد القطاع الغربي بالجيش اليمني في جبهة جبل مراد العقيد أحمد مجيديع- في تصريح لموقع (سبتمبر نت): إن أبطال الجيش ورجال المقاومة تمكنوا من استعادة مواقع استراتيجية في القطاع الغربي من جبهة جبل مراد بمحافظة مأرب.
 
وأضاف مجيديع أن المعركة البطولية التي خاضها الجيش أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى استعادة أسلحة متنوعة، كانت بحوزة المليشيا المدعومة من إيران.

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