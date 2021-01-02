اليوم السابع
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السبت، 02 يناير 2021 04:43 م
خالد صلاح
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الجزائر تفرج عن رئيس المخابرات السابق

السبت، 02 يناير 2021 04:36 م
الجزائر تفرج عن رئيس المخابرات السابق محمد مدين
(رويترز)

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 قالت مصادر مقربة من ثلاثة مسؤولين كبار سابقين في الجزائر، سجنوا أثناء احتجاجات حاشدة في البلاد عام 2019، إن محكمة استئناف عسكرية قضت ببراءتهم اليوم السبت.

وحُكم على الثلاثة، وهم رئيسان سابقان للمخابرات والشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن 15 عاما في سبتمبر 2019 بعد إدانتهم "بالتآمر ضد سلطة الدولة".

وجرى إطلاق سراح محمد مدين، الذي كان يتمتع بنفوذ واسع كرئيس للمخابرات ويعرف باسم الجنرال توفيق، بعد صدور حكم ببراءته اليوم، وقال مصدر مقرب من مدين "القضاء العسكري رفض نظرية تآمر توفيق. هذا جيد".

وذكرت مصادر أن بشير طرطاق، الذي تولى المنصب بعده وكان أقل نفوذا من مدين، وكذلك سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس السابق، حصلا على حكم بالبراءة لكنهما لا يزالان في السجن قيد تهم بالفساد أمام محكمة مدنية.

 

 

 

 

 


الجزائر

رئيس المخابرات السابق

عبد العزيز بوتفليقة

السجن

مظاهرات

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