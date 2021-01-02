"التضامن الاجتماعى": حصر 14 أسرة متضررة من انهيار عقارين بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت مديرية التضامن الاجتماعى بلاغ من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بسقوط أجزاء من العقار رقم 57 شارع نظام متفرع من الأمير لؤلؤ بالورديان ، وبناء على توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة وكيل المديرية انتقل فريق الاغاثة بإدارة غرب الى موقع العقار للمعاينة والحصر، وتبين أن العقار مكون من دور أرضى وخمسة أدوار وسقوط سقف حجرة بالدور الرابع على الدور الثالث ومقيم بالعقار 11 أسرة، وتم تحرير محضر بالإخلاء الادارى بدون المنقولات من خلال قسم شرطة الورديان وحى غرب لحين العرض على لجنة المنشآت الهندسية، وتم عمل الحصر لعدد 11 أسرة بواقع 26 فرد.

تم توزيع وجبات غذائية وألحفه فايبر، وجار استيفاء المستندات لصرف مساعدة الاعاشة من بند الاغاثة بالمديرية.

من جهة أخرى ورد بلاغ من غرفة عمليات المحافظة يفيد بسقوط سقف حجرة على شخص وتوفى بشارع 30 القديم بجوار مسجد العزيز بالعصافرة قبلى التابع لحى العصافرة قبلى بالمتابعة مع الاسعاف أفاد ببينات المتوفى: أحمد بدوى ذكى 36 سنة وفى انتظار معاينة الشرطة، و تم ابلاغ ادارة المنتزه و توجه على الفور فريق الاغاثة بإدارة المنتزه الى موقع العقار وتمت المعاينة، والعقار مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية، وتم حصر الأسر المتضررة بعدد 3 أسر بواقع 8 أفراد وهم أصحاب العقار وتم تسكين الأسر بمركز أبو الهول بالسيوف الآن وتم توزيع وجبات غذائية وبطاطين.