اليوم السابع
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السبت، 02 يناير 2021 06:41 م
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الإسكندرية توفر قطع أراض بجبانات برج العرب بـ24 ألف جنيه على مساحة 10 م2

السبت، 02 يناير 2021 05:57 م
الإسكندرية توفر قطع أراض بجبانات برج العرب بـ24 ألف جنيه على مساحة 10 م2 جبانات-ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية، توافر قطع أراضى بجبانات برج العرب الناصرية طريق مطار برج العرب (نجع حبون) مساحة القطعة 10 م2 بمبلغ  24 ألف جنيه.

وقامت المحافظة، بتدبير تلك الأراضى مراعاة لظروف أهل الإسكندرية وحل أزمة الجبانات واستغلال البعض لها وبيعها بأسعار خيالية.

وتقدم الطلبات من أبناء محافظة الإسكندرية فقط، على أن يقتصر الطلب عن كل أسرة واحدة، وعلى راغبي الحصول على هذه الأراضي تقديم الطلبات بالإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية_ إدارة الجبانات، حيث يتم ملء البيانات في النموذج المجاني المعد لذلك بإدارة الجبانات، مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي سارية، ورقم التلفون.

بعد استكمال التقديم يتم الإتصال بعد شهر علي الأكثر للوقوف علي الإجراءات التالية وذلك علي الأرقام الآتية: ( من 034234171 وحتي 034234182(.

 

 


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