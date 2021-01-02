الأحوال المدنية السعودية: يمكن تغيير اسم المرأة دون الرجوع لولى الأمر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أكدت وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية أنه يمكن للمواطن أو المواطنة تغيير بياناته/بياناتها مثل اسم العائلة واسم الأبناء والحالة الاجتماعية، إذ يتطلب ذلك زيارة أحد فروع أو إدارات الأحوال المدنية بحسب صحيفة عكاظ.

وأعلنت الأحوال المدنية السعودية أنه يمكن تغيير اسم المرأة دون الرجوع لولي الأمر، موضحة أن ذلك يستلزم حجز موعد إلكتروني ومراجعة المكتب للإفادة بالإجراءات حسب حالة طلب مقدمه.

وذكر الجريدة ، أن تعديلات وزارة الداخلية على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية المعتمدة أخيراً، رفعت عمر السماح بتغيير الاسم الأول للشخص إلى 18 عاماً بدلا من 15 عاماً، واشترطت على المتقدم أن يكون التغيير للمرة الأولى فقط، أو بإمكانه العودة إلى اسمه السابق، وما سوى ذلك يتم الرفع عنه للإدارة العامة بالمنطقة.

وأوضحت التعديلات أنه يتم تغيير الاسم الأول لمن كان عمره أقل من 18 عاماً بموجب إقرار من والديه أو تفويض منهما عن طريق المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، أو وكالة خاصة، أو عن طريق وليه الشرعي على أن يراعى في الاسم المطلوب التغيير إليه ما تضمنته المادة 15 والمادة 115 من اللائحة.