اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يناير 2021 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

استيقاظ مواطنة لبنانية من الغيبوبة بعد 5 أشهر من إصاباتها في انفجار

السبت، 02 يناير 2021 04:49 م
استيقاظ مواطنة لبنانية من الغيبوبة بعد 5 أشهر من إصاباتها في انفجار مرفأ بيروت - أرشيفة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد مرور 5 أشهر من إصاباتها في انفجار مرفأ بيروت، استيقظت المواطنة اللبنانية ليليان شعيتو، من غيبوبتها في اليوم الأول من عام 2021، بحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية محلية.

وأصيبت ليليان شعيتو في يوم 4 أغسطس إثر الانفجار الضخم الذى دمر مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وظلت غارقة في الغيبوبة على سرير بمستشفى ببيروت.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن ليليان شعيتو، هي من بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، ترقد على سريرها في المستشفى غارقةً في غيبوبة، منذ الرابع من أغسطس الماضي، إذ صادف وجودها في أحد محال"أسواق بيروت" وسط المدينة، لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت، ما تسبّب بإصابة حرجة في رأسها، تبعتها كسور في الجمجمة ونزيف داخلي، من جرّاء سقوطها أرضاً ووقوع واجهة زجاجية عليها.

 

 

 


انفجار مرفا بيروت

بيروت

انفجار لبنان

انفجار بيروت

ليليان شعيتو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تشديدات أمنية فى لبنان.. ودعوات بعدم إطلاق النار خلال احتفالات رأس السنة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 03:17 م

رئيس لبنان يدعو للالتزام بإجراءات الوقاية للحد من انتشار وباء كورونا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:30 م

الخارجية اللبنانية تطالب بملاحقة مرتكبى جريمة إحراق مخيم للنازحين السوريين

الخميس، 31 ديسمبر 2020 12:16 م

تفاصيل جديدة حول انفجار مرفأ بيروت.. تقرير إف بي آي الأمريكى: الكمية المنفجرة 500 طن من نترات الأمونيوم.. وحسان دياب: أين ذهبت الـ2200 طن المتبقية؟.. وسمير جعجع: انفجار المرفأ لا شيء والحل انتخابات مبكرة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 06:24 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة