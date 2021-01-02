استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بقرى ومراكز أسيوط .. صور

أسيوط – هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار أعمال التطوير والنظافة ورفع المخلفات بقرى ومراكز المحافظة ، استكمالا لخطة المحافظة للتطوير واستهداف القرى الأكثر احتياجاً ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالإضافة إلى حملات التجميل والتطوير للميادين والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية ، ومنع الاختناقات فضلا عن رفع كافة الاشغالات التى تعيق حركة المرور والمارة واستكمال أعمال صيانة اعمدة الانارة والتشجير .

حيث ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد حملة نظافة مكبرة بحى شرق مدينة أسيوط ، بمشاركة أيمن محروس رئيس حى شرق استهدفت نظافة الشوارع والميادين واستكمال أعمال رفع المخلفات والاتربة من على جوانب الطرق وتقليم الأشجار وتهذيبها واستخدام اللوادر لكشط الشوارع وتسويتها ثم استكمال أعمال دهان البلدورات والأشجار لاعطاءها منظر جمالى يليق بها ، بالإضافة إلى استهداف الحملة التوعية للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتها لنظافة كل المناطق بالحى وتفعيل السلوك الحضارى بعدم إلقاء المخلفات بالشوارع العامة أو وسط الطريق والالتزام بالصناديق التى وضعها الحى بكل المناطق .

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج حملة نظافة وتطوير مكبرة برئاسة يسرى كامل رئيس المركز استهدفت تسوية وتمهيد مدخل المدينة وقرى المركز بالإضافة إلى تكثيف حملات رفع مخلفات وتجميل الشوارع والميادين ورفع تجمعات القمامة ودهان البلدورات وإنارة الشوارع وصيانة أعمدة الإنارة بمشاركة معدات المركز من سيارات ولوادر مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة .

ومن جانب أخر ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس القادم ، وخاصة بعد التسهيلات التى قدمتها الحكومة بمد فترة التصالح 3 اشهر بصورة نهائية ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وأشار محافظ أسيوط – إلى إنه تم اعتماد قرارات التصالح فى مخالفات البناء بعد سداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقى الاجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح ، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة ، مؤكدا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.



السكرتير المساعد يتابع حملات نظافة بحى شرق



جولة السكرتير المساعد لمتابعة حملات النظافة بحى شرق

حملات النظافة

سيارات حملات النظافة

جانب من حملات النظافة

السكرتير العام يتابع إزالة المخلفات