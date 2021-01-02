إنقاذ طفل عمره 4 أيام من نزيف بالبطن وتهتك فى الطحال بمستشفى قنا العام

قنا - صابر سعيد

نجح فريق طبى بمستشفى قنا العام، في استئصال طحال ووقف نزيف داخلى فى البطن لطفل عمره 4 أيام فقط، بعد دخوله للمستشفى يعانى من أنيميا ونزيف فى البطن. ضم الفريق الطبى كلا من الدكتور محمود إبراهيم القهيوي، الدكتور عمر خيرى، الدكتور أحمد رضوان، الدكتور أسامة عبدالعاطي، من قسم الجراحة العامة، والدكتور مينا لوقا، من قسم التخدير، والدكتور مرقص فيكتور، ودكتور محمد فوزى أبو سحلى من قسم الحضانات، وتمريض قسم العمليات، بإشراف الدكتور جمال الحرز، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور عادل علي، رئيس قسم التخدير، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفي.

وقال الدكتور محمدالديب ، مدير المستشفى ، إن الطفل يبلغ من العمر 4 أيام فقط، دخل إلى حضانة المستشفى بعد ولادة طبيعية خارج المستشفى ، بتشخيص أنيميا، وبعد إعطاء دم للطفل، وعمل الفحوصات اللازمة تبين عدم رفع نسبة الهيموجلوبين، فتم عمل أشعة تلفزيونية على البطن وتبين وجود نزيف بالبطن وتجمع دموى على الطحال.

وتابع الديب، بعدها تم استدعاء فريق الجراحه بالمستشفى ، الذى قرر دخول الطفل لغرفة العمليات لعمل استكشاف للبطن ، وتم عمل العملية واستئصال الطحال ووقف النزيف الذى كان يعانى منه الطفل.

وأشار الديب، إلى أن الحالة العامة للطفل مستقرة ويتمثل للشفاء، مع متابعة مستمرة من قبل الأطباء، موجهاً الشكر للأطباء القائمين على إجراء الجراحة.