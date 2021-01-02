إندبندنت تدعو الحكومة البريطانية لتأجيل فتح المدارس بسبب متغير كورونا الجديد

كتبت رباب فتحى

دعت صحيفة "الإندبندنت" الحكومة البريطانية إلى إبقاء المدارس مغلقة حتى تعرف المخاطر التي يشكلها التحور الجديد للفيروس. وقالت الصحيفة البريطانية فى افتتاحيتها، إن القليل من الأشياء مؤكدة في عصر فيروس كورونا، وإن الالتباس وعدم اليقين والمعرفة أصبحت هي السمات العادية مع تفشي الوباء. وتضيف أنه مع انتهاء عيد الميلاد، يواجه الآباء والأطفال شكوكًا متجددة حول موعد إعادة افتتاح المدارس.

وأضافت " أننا لا نعرف متى سيتم إعادة فتح المدارس وأنه لا يجب التسرع في ذلك، نظرا لظهور السلالة الجديدة للفيروس، والتي من المؤكد أنها أكثر قابلية للانتقال والتي قد تؤثر على الشباب بشكل أكثر حدة من السلالة الأصلية للفيروس."

وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تجاهل الضرر الذي يلحق بالتعليم وبمستقبل الطلبة والتلاميذ، خاصة على الأطفال من خلفيات فقيرة.

وقالت إنه كلما تم الإسراع في غلق المدارس، كلما قل انتشار الفيروس، كلما زادت بالتالي فرصة عودة التلاميذ إلى صفوفهم.

وتقول الصحيفة إن هناك خيارات صعبة يجب مواجهتها. فبدون عودة الأطفال إلى المدرسة، ستتعطل حياة العديد من العائلات التي لديها آباء عاملون وسبل عيشهم.

وتختتم الصحيفة قائلة إن الخيار الأكثر أمانًا في هذه المرحلة هو إبطاء مسار الفيروس وإن تأجيل العودة إلى الفصل أحد السبل الرئيسية لذلك.