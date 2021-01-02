اليوم السابع
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إغلاق السجون فى امريكا ونقل السجناء بعد تفشى وباء كورونا فيها

السبت، 02 يناير 2021 07:00 ص
إغلاق السجون فى امريكا ونقل السجناء بعد تفشى وباء كورونا فيها سجون امريكا
كتب : أحمد علوى

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أعلن مسئولون أمريكيون إغلاق سجون الولايات الأمريكية المختلفة ونقل السجناء لأماكن أخرى بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا "كوفيدـ 19".

وذكر هؤلاء المسئولون، في تصريحات نشرت الجمعة، أن هذا يأتي بعد أن تبين أن هناك سجونا مليئة بالمصابين بالفيروس وانتشاره بشكل واسع وسريع.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة مستوى عشرين مليونا،  مع سعى المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة أكثر انتشارا فى ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.

وشهدت الولايات المتحدة قفزة فى عدد الوفيات اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر حيث توفى 78 ألفا فى ديسمبر.

ولقى 345 ألفا إجمالا حتفهم بمرض كورونا فى الولايات المتحدة منذ ظهور الفيروس أول مرة فى الصين فى أواخر عام 2019.


الولايات المتحدة

كورونا فى امريكا

سجون امريكا

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