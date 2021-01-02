إطلاق أعيرة نارية وإصابة 3 فى مشاجرة بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد عزت سليمان رئيس وحدة المركز من السيطرة على مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع العجوز التابع لقرية الخلافية دائرة مركز جرجا ، والتي نتج عنها إصابة 3 أحدهما بطلق نارى وتم نقله لمستشفى سوهاج العام.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز وتم إطلاق أعيرة نارية فيها تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم أسامه طنطاوى وكيل الفرع والرائد عزت سليمان رئيس وحدة المباحث بوقوع مشاجرة وإطلاق عيار ناري ومصابين بناحية نجع العجوز التابع لقرية الخلافية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كلاً من طرف أول أبو بكر ع م 46 سنة عامل مصاباً " طلق ناري بأصبع إبهام اليد اليمني وكدمات متفرقة بالجسم " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان طارق ا ع 24 سنة عامل وعبد اللطيف ا ع 29 سنة عامل مصابين " جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم " – وتم نقل الأول لمستشفي سوهاج الجامعي.

الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة ، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية عيار 7.62 × 39 بخزينتها وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لحدوث إصابته بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.