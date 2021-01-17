4 فرق إنقاذ تشارك فى البحث عن جثمان شاب سقط بترعة الإسماعيلية فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عن أن الإدارة العامة للحماية المدنية ومديريات الإسماعيلية والمنوفية والقليوبية والغربية، دفعت بفرق إنقاذ للمشاركة فى عمليات الإنقاذ والبحث عن جثمان شاب ضحية حادث انقلاب سيارة نصف نقل فى مياه الترعة من أعلى كوبرى "الزوامل" ببلبيس منذ الجمعة قبل الماضية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نصف نقل خضراء اللون فى ترعة الإسماعيلية، بالقُرب من كوبرى الزوامل ببلبيس، فيما انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى محل الواقعة، وجرى انتشال السيارة وشخصين مصابين بكدمات وجروح وجثة أحد المفقودين، فيما لا تزال جهود البحث جارية لانتشال جثة آخر مفقودة فى مياه الترعة.

وتبين إصابة كل من: عبد الله السيد محمد سالم دياب، 18 سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية نظم المعلومات، وفقدان شقيقه "محمد" 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية نظم معلومات، وإصابة صلاح محمد أحمد دياب، 45 سنة، عامل، ووفاة شقيقه "محمد" 54 سنة، فلاح.