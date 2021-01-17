اليوم السابع
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"يلا صيانة".. مبادرة لإعادة إصلاح كراسى نقل المرضى بمستشفى ناصر بشبرا الخيمة

الأحد، 17 يناير 2021 03:11 م
"يلا صيانة".. مبادرة لإعادة إصلاح كراسى نقل المرضى بمستشفى ناصر بشبرا الخيمة خلال تفعيل مبادرة يلا صيانة بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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أطلقت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، اليوم الأحد، مبادرة جديدة تحت شعار "يلا صيانة" من خلال الفنيين والعاملين بالمستشفى بقيادة الفنى جمال إسماعيل، لتحويل الرواكد الحديدية من كراسي ثابتة ومتحركة خاصة بالمرضى وإصلاحها ودخولها الخدمة مرة أخرى، بعد أن كان يجرى تركها بالمخازن وبجوار السور الداخلي لها أو إهدارها أو بيعها خردة عن طريق طرحها مناقصات.

وقال الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن مبادرة "يلا صيانة" لاقت استحسانا كبيرا من الفنيين والعمال، ويتم حصر وفرز الكراسى الثابتة والمتحركة والمقاعد المتهالكة، وتجمعيها داخل مخزن ثم البدء فى أعمال اللحامات والصيانة، وربط الهياكل الحديدية وإعادتها لحالتها من جديد.

وأوضح، أنه يجرى تشجيع وتحفيز الفنيين والعاملين بالمبادرة، وجرى إطلاقها بجميع أقسام المستشفى، واستهدفت جميع الكراسي والمقاعد التي كانت من الممكن أن تتحول إلى خردة وتباع بأسعار متدنية.

وأكد ناجي، أن فكرة المبادرة جيدة ومتميزة لبث روح الولاء والانتماء والحفاظ على الممتلكات العامة.

إعادة إصلاح كراسى الكشف

إعادة إصلاح كراسى الكشف

 

إعادة تأهيل الكراسى المتحركة بالمستشفى
إعادة تأهيل الكراسى المتحركة بالمستشفى

 

إعادة تأهيل الكراسى بالمستشفى
إعادة تأهيل الكراسى بالمستشفى

 

المشاركون بالمبادرة
المشاركون بالمبادرة

 

جانب من اعمال الإصلاح
جانب من اعمال الإصلاح

 

خلال العمل بالمبادرة
خلال العمل بالمبادرة

 

خلال العمل
خلال العمل

 


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