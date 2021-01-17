ولاية باهيا البرازيلية تطلب استيراد وتسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا

كتب أحمد عرفة

توجهت حكومة ولاية باهيا البرازيلية إلى المحكمة العليا بطلب السماح باستيراد وتسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لكورونا للاستخدام الطارئ بشكل عاجل.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية رفضت طلب الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وشركة Uniao Quimica البرازيلية اعتماد "سبوتنيك V" ضمن إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئة.

فيما نفى الصندوق الروسى صحة هذه التقارير، موضحا أن البرازيل طلبت من الجانب الروسى بيانات إضافية حول اللقاح وسيتم تزويدها بهذه البيانات قريبا.